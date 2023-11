Sucuri amarela ataca menino de 2 anos à margem de riacho e quase arrasta criança para água

Uma sucuri amarela de 6 metros, uma das mais fortes do planeta, foi morta por policiais quando tentava arrastar uma criança de 2 anos que brincava perto de um riacho em Vicentinópolis, no sul de Goiás, enquanto os país trabalhavam próximos ao local, no último sábado.

Segundo a polícia, que fazia ronda no local, a família foi alertada pelos gritos da criança e quando notaram a sucuri já estava enrolada no menino. O pai correu para tentar evitar que a sucuri arrastasse a criança para o rio. Segundo o pai, ele pegou um pedaço de pau e deu uma paulada na cabeça da cobra, mas mesmo assim ela não soltou a criança.

A patrulha ouviu os gritos de socorro da mãe e se dirigiu para o local. Apesar das tentativas de três homens fortes, o pai e dois policiais, eles não conseguiam desvencilhar a criança do animal, que lutava para manter o garoto preso, e os agentes não tiveram outra solução se não matar a sucuri.

O garoto foi levado rapidamente ao hospital, a cerca de 20 km da fazenda onde ocorreu o ataque, com ferimentos causados pela pressão da cobra e pelas mordidas do animal na perna da criança. O menino foi atendido e liberado após ser medicado, já que a sucuri não tem veneno e não teve tempo para esmagar a criança.

De acordo com especialistas, é raro o ataque de sucuri a seres humanos na natureza. A sucuri amarela só perde em força para a píton, a serpente africana, e assim como ela mata a presa enrolando-se nela e a asfixiando com a força dos músculos. A sucuri amarela é a única serpente que consegue se alimentar dentro da água.