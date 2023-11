Mansão da atriz Bruna Lombardi no Morumbi, em São Paulo, é invadida por ladrões

Um grupo de criminosos invadiu na noite deste domingo a mansão que a atriz Bruna Lombardi, 71 anos, e o marido Carlos Alberto Riccelli, de 77 anos, possuem no Morumbi, na zona sul de São Paulo.

Vizinhos estranharam a atitude suspeita de um carro que estava estacionado em frente à casa dos atores e acionaram a polícia. Uma viatura foi ao local e verificou que a placa do carro estava adulterada e que o veículo era furtado. Um homem foi detido no local e confessou que participava de um furto na casa de Bruna Lombardi.

Enquanto os policiais abordavam um dos ladrões, um carro saía da mansão com os outros dois comparsas, que ao verem a polícia abandonaram o veículo e saíram correndo a pé pelas ruas do Morumbi com os agentes em seu encalço. Todos foram presos.

De acordo com os agentes, a atriz e seu marido não estavam no imóvel no momento da invasão. Todos os pertences que haviam sido roubados foram encontrados dentro dos carros dos criminosos, juntamente com um revólver calibre 38.

LEIA TAMBÉM: ‘Ódio nas redes’: perfil falso acusa jovem que passou mal após cheirar pimenta de usar drogas

Os três criminosos presos, de 26, 27 e 30 anos, vão responder por furto à residência, receptação de veículo , associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, receptação de veículo e associação criminosa.

Todos os pertences furtados de Bruna Lombardi serão devolvidos. Ela e o marido não foram encontrados para comentar o crime.