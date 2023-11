Apostador de São Paulo leva sozinho prêmio da Lotofácil

Um único apostador da cidade de São Paulo vai botar as mãos no prêmio da Lotofácil deste sábado. Ele acertou as quinze dezenas e vai engordar sua conta bancária em R$ 1.187.252,22.

Na faixa dos 14 acertos, 300 apostas ganharam R$ 1.185,42. O número de apostas que acertou os 13 pontos também foi grande, foram 11.537 e todas ganharam prêmios individuais de R$ 30,00.

Os números sorteados neste sábado foram:

01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 24.

Nesta segunda-feira haverá sorteio da Lotofácil, apesar de ser feriado, e quem tiver sorte para acertar todas as dezenas pode levar para casa R$ 1,7 milhão.

As casas loterias recebem apostas até 19h. É possível ainda apostar pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

Quina continua acumulada

Mais uma vez não houve ganhadores no sorteio da Quina neste sábado e a loteria volta a sortear nesta segunda-feira um prêmio estimado em R$ 5,4 milhões.

Os números sorteados no último sábado foram:

30, 45, 58, 62, 78