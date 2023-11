Onda de calor: saiba quais os principais cuidados com os celulares durante as altas temperaturas

A onda de calor que afetou boa parte do país nos últimos dias pode ser apenas uma prévia do que teremos que enfrentar no Verão, que começa no próximo mês. Além dos cuidados com a saúde, é importante ficar alerta com o superaquecimento de aparelhos eletrônicos, que pode gerar danos irreversíveis. Um dos mais afetados é o celular, já que ele é transportado para todo lado pelas pessoas.

O CEO da rede Casa do Celular, Hugo Casasanta, explica que expor os telefones ao sol é um dos principais erros cometidos nessa época do ano, já que muita gente gosta de garantir as “selfies” durante o banho de mar ou de piscina. Assim, acabam deixando o aparelho em exposição prolongada, que pode causar danos aos componentes internos e reduzir a vida útil do equipamento.

“A exposição ao calor acelera as reações químicas da bateria e acaba resultando na sua deterioração. Por isso, é essencial que ao carregar o aparelho verifique se ele está superaquecendo e, principalmente, evite a exposição do aparelho no sol”, ressaltou Casasanta.

Segundo o especialista, todo dispositivo eletrônico opera por meio do movimento de elétrons, que são repelidos e atraídos por campos eletromagnéticos. Em condições normais, o calor gerado é pequeno e dissipado facilmente para o ambiente ao redor, porém, quando está sob alto desempenho, o excesso de calor pode acumular e causar problemas no aparelho.

Especialista explica como evitar danos aos celulares durante os dias quentes (Pexels)

Veja abaixo algumas dicas importantes para evitar danos aos celulares no calor: