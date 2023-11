Onda de calor: mau uso de ar-condicionado e ventilador pode desencadear doenças respiratórias

Uma onda de calor atingiu boa parte do Brasil nos últimos dias e muita gente recorreu ao ar-condicionado ou ventilador para se refrescar. O problema é que, o uso frequente desses equipamentos, sem a devida manutenção e higiene, pode desencadear as doenças respiratórias. O alerta é da otorrinolaringologista Maura Neves, da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF).

“Esses aparelhos podem causar o ressecamento das vias aéreas e, com isso, diminuem as defesas naturais do corpo. Fica mais fácil desenvolver resfriados e doenças respiratórias, como rinite, sinusite e até pneumonia”, alerta a médica.

A especialista explica que, com as vias aéreas ressecadas, as mucosas deixam de filtrar vírus e bactérias que acabam entrando no organismo. Por isso, manter a hidratação em dia é essencial ao longo de todo o ano, mas sob o risco de ressecamento das mucosas, é preciso redobrar a atenção com a quantidade de líquidos ingerida.

Maura ressalta que o choque térmico causado pela diferença de temperatura interna e externa também não faz bem. “O ideal é manter o ambiente a uma temperatura de 23°C. Nunca abaixo ou acima disso”, explica a otorrinolaringologista, que destaca que esta é uma indicação da própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e vale tanto para o carro, casa, quanto ao trabalho.

Conforme a médica, para evitar que doenças sérias comprometam os dias quentes, o ideal é que se tenha organização e planejamento. Dessa forma, é possível, semanas antes das grandes ondas de calor chegarem, realizar a higiene adequada tanto nos filtros do ar-condicionado quanto nas hélices e grades do ventilador.

“O ventilador, quando sujo, acumula poeira, ácaros, fungos, vírus e bactérias que podem ser nocivos à saúde. Usá-lo sem a correta higienização pode desencadear espirros e até crises mais sérias”, alerta.

Prevenção

Além de higienizar corretamente os aparelhos antes do uso e caprichar no consumo de água durante o verão, o uso de soro fisiológico 0,9% para lavar as narinas faz toda a diferença na hora de evitar o ressecamento das mucosas e a contaminação por micro-organismos, segundo a especialista.

“O soro pode ser nebulizado diretamente nas narinas, por meio de aplicador próprio da embalagem ou conta-gotas, ou ainda ser vaporizado no inalador por 15 minutos por dia, pela manhã e antes de dormir”, orienta Maura.

Mau uso do ventilador ou do ar condicionado pode acarretar: