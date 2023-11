O que se sabe até agora da fã que morreu em show da Taylor Swift no RJ

Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, era uma estudante de psicologia da Universidade Federal de Rondonópolis, no Mato Grosso, e era fã da cantora Taylo Swift, Nesta sexta-feira, ela passou mal e desmaiou durante o show, no Engenhão, e foi levada às pressas para o hospital, onde morreu.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ela teve uma parada cardiorrespiratória, e será isso que o IML (Instituto Médico Legal) irá declarar no atestado de óbito. Por enquanto, as autoridades estão evitando associar a morte da jovem com as altas temperaturas.

Entretanto, a morte da jovem ocorreu em um dia em que a cidade do Rio de Janeiro registrou a temperatura de 39,1ºC, com sensação térmica de quase 60 graus, e em um local onde várias pessoas relataram ter passado mal pelo calor e pela falta de água, já que a organização do evento impediu as pessoas de entrarem com garrafas de água no show. A própria Taylor Swift teve que parar o show para pedir ajuda para fãs que estavam passando mal em função das altas temperaturas no local.

A T4F - Time For Fun, organizadora do evento, não divulgou o número de atendimentos médicos feitos durante o show e não se pronunciou sobre as críticas feitas pelos fãs sobre a proibição de entrada com água no local.

Neste sábado, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que a Secretaria do Consumidor editará uma portaria para liberar a entrada de garrafas de água em casas de shows e espetáculos, além de exigir que esses locais tenham “ilhas de hidratação”. A portaria deve ser publicada ainda hoje, segundo o ministro.