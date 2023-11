Lotofácil 2957: veja os números sorteados neste sábado

O apostador que acertar as quinze dezenas da Lotofácil no sorteio deste sábado vai levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados neste sábado, 18 de novembro:

01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 24

SORTEIO DE ONTEM

Cinco apostadores dividiram o prêmio da Lotofácil desta sexta-feira e cada um deles embolsou R$ 292.214,05, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Recife (PE), Presidente Dutra (MA), Barão de Cocais e Dom Silvério (MG) e Belém (PA).

Sorteio da Quina deste sábado paga R$ 700 mil

Após pagar um prêmio de mais de R$ 7 milhões a um apostador da Bahia, a Quina retoma neste sábado seu sorteio diário e deve pagar a quem acertar as cinco dezenas R$ 700 mil, de acordo com o site da Caixa.

Veja os números sorteados para a Quina:

30, 45, 58, 62, 78