Estudante de psicologia morre em show de Taylor Swift no dia em que o RJ teve sensação recorde de calor

Em um dia onde a sensação térmica atingiu 59,3ºC na cidade do Rio de Janeiro, 60 mil pessoas se aglomeravam no estádio Milton Santos, o Engenhão, para o show da cantora Taylor Swift, nesta sexta-feira. Uma delas ela a estudante de psicologia Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, que morreu ao passar mal e desmaiar na platéia.

Segundo as amigas, Ana Clara começou a passar mal e desmaiou na segunda música do show. As amigas a levaram ao posto de atendimento médico e foi transferida para o hospital Salgado Filho, onde já chegou com parada cardiorrespiratória e faleceu após uma hora.

A causa da morte ainda não foi esclarecida e as autoridades evitaram associar o caso à forte onda de calor que enfrenta o Rio de Janeiro, mas várias pessoas passaram mal durante o show a ponto da própria cantora interromper a apresentação para pedir ajuda. Segundo quem estava no local, a organização do evento limitou o acesso do público com garrafas de água e a oferta de água dentro do estádio não era suficiente.

Após o show, a cantora Taylor Swift publicou uma nota dizendo que estava com o “coração partido” com a morte da fã.

O prefeito do Rio classificou a morte da jovem como “inaceitável” e determinou abertura de investigações.

“Já determinei ao Chefe Executivo de Operações do município que exija providências junto a produção do show. Já posso adiantar as seguintes medidas que eles devem anunciar ainda na manhã de hoje: antecipar a entrada em 1h e ocupar o anel de circulação para tirar o público do sol, novos pontos de distribuição de água; aumento de numero de brigadistas, aumento de ambulâncias”, disse.