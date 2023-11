“Sem más intenções”: mãe da madrasta disse que limpou e temperou lagartixa com limão para menino comer

Menino de 11 anos ficou internado em estado grave após comer lagartixas fritas pela madrasta, em Formosa, no Entorno do DF (Reprodução/Arquivo pessoal/Pexels)

Um menino de 11 anos foi internado com infecção grave no intestino em Formosa, no entorno do Distrito Federal, após comer lagartixas dadas pela madrasta, segundo a mãe. A criança passou a ter crises de vômito e a urinar um líquido preto e ficou dias internada.

Agora, a polícia investiga a informação de que a mãe da madrasta que induziu o garoto a comer o animal. De acordo com as investigações, ela teria dito ao garoto que quando era mais nova, comia lagartixa para não passar fome, e por isso ele (o garoto) e um amigo caçaram alguns animais e entregaram a ela.

A atual sogra do pai do garoto disse que não teve má intenção e até mesmo preparou as lagartixas para serem consumidas, limpando-as, temperando com sal e limão e fritando-as para que os garotos a comessem.

O caso ocorreu no início de novembro, quando o garoto foi passar o final de semana na casa do pai, que hoje vive com outra mulher.

“Eu fiquei pasma, sem reação. Não estava conseguindo acreditar na coragem de convencer uma criança a comer isso. Ele disse que avisou que estava com nojo, mas insistiram e ele comeu”, lamentou Raque, a mãe do menino.

“Ele ficou internado em estado grave, já levei ele desfalecido. Ele começou a vomitar um preto e a urina estava saindo preta também, com a cor semelhante a da coca-cola”, contou Raquel de Souza.

A polícia investiga agora se o garoto realmente foi intoxicado pelo consumo das lagartixas e se a mãe e a madrasta tiveram a intenção de prejudicar o garoto.