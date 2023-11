Por que cientistas temem que ‘El Niño’ agrave clima no Brasil nos próximos meses?

Tempestades, ciclones extratropicais e ondas de calor acima do normal acenderam o sinal vermelho da comunidade científica para os efeitos o fenômeno El Niño na América do Sul, sobretudo no Brasil.

E não para por aí: eles preveem que os extremos climáticos enfrentados em território brasileiro devem ainda piorar em dezembro, quando o El Niño deve atingir seu auge, tornando 2023 o ano mais quente dos últimos 125 mil anos, segundo dados da OMM (Organização Meteorológica Mundial), da ONU.

Segundo dados apresentados por cientistas durante o evento “Crise climática e desastres como consequência do El Niño 2023-2024: impactos observados e esperados no Brasil” pelos maiores climatologistas do país.

A tendência, de acordo com os estudos, é que a seca na Amazônia se agrave, aumentando o calor nas regiões centro-oeste e sudeste e intensificando as chuvas no sul do país. O nordeste deve sofrer ainda mais com a estiagem no início de 2024.

Além de extremos de calor só enfrentados em épocas de alto verão no Brasil em anos de El Niño, os climatologistas citam a mudança climática no Atlântico Norte, que este ano permanece quente mesmo durante o rigoroso inverno no hemisfério.

Entenda o El Niño

O El Niño é um fenômeno que ocorre quando as águas do Pacífico próxima ao Equador sofrem um aquecimento acima do normal por meses, alterando a temperatura, circulação dos ventos e a formação de chuva em boa parte no mundo.

O fenômeno é responsável pelas secas intensas na região norte e estiagem no nordeste, calor intenso na região sudeste no verão e no inverno e chuvas acima da média no sul e centro-oeste do país.