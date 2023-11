Marcas de violência: empresário é encontrado morto em condomínio de luxo na Zona Norte de SP

Empresário Leandro Trusko, de 37 anos, foi encontrado morto, com marcas de violência, em condomínio de luxo em SP (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil investiga a morte do empresário Leandro Trusko, de 37 anos, que foi encontrado sem vida em uma casa que fica em um condomínio de luxo, na região do Tucuruvi, na Zona Norte de São Paulo. O corpo apresentava marcas de violência, uma perfuração e já estava em estado de rigidez cadavérica.

Familiares do empresário tentavam contato com ele e, sem sucesso, decidiram ir até a casa dele, na manhã de quinta-feira (16). No local, a mãe e um irmão encontraram a vítima caída em um corredor, na parte externa, usando apenas uma sunga.

Segundo a polícia, os dois tentaram reanimar Leandro, mas não conseguiram, e acionaram o Corpo de Bombeiros. Os socorristas foram até a residência, mas constataram que o homem já estava morto há algumas horas.

O empresário atuava no ramo contábil. Muito abalados, os parentes não conseguiram dar detalhes à polícia se ele tinha alguma desavença ou se estava sendo ameaçado. Eles devem prestar depoimento nos próximos dias.

Um vizinho da vítima disse, em entrevista à RecordTV, que ouviu um barulho de tiro, mas não chegou a ver nenhuma movimentação suspeita no condomínio. O caso segue em investigação.

Luto

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Leandro. “Não dá para acreditar que o lord do sertanejo não está mais aqui para conduzir suas damas”, lamentou uma amiga do empresário.

“Não dá para acreditar que uma pessoa tão de boa, tranquila, que nestes tantos anos de amizade nunca o vi falar alto com ninguém, de uma educação, serenidade, acabar dessa forma. É muita violência”, ressaltou ela.

“Leandro Trusko, nosso eterno mestre, meu PARCEIRO, meu amigo. Sua vida foi tomada, tiraram o seu tempo com família e amigos (...) Perdi um amigo, um parceiro, um zuero um possuído. Malditos aqueles que nos tiraram essa pessoa”, escreveu outra amiga.

