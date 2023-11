Lotofácil desta quinta-feira sai pra Piracicaba (SP) e São Luís (MA)

Dois ganhadores levaram o prêmio da Lotofácil desta quinta-feira, concurso 2955, um do interior de São Paulo, em Piracicaba, e outro de São Luís, no Maranhão, de acordo com dados da Caixa.

Cada um dos felizardos vai comemorar com R$ 866.475,21 a mais em suas respectivas contas bancárias. Na faixa dos 14 acertos, 196 apostas vão levar para casa R$ 1.853,88 cada um. Os apostadores que fizeram apenas 13 pontos também foram premiados, com R$ 30 cada um. São 7.570 apostas.

Os números sorteados nesta quinta-feira foram:

01, 02, 03, 04, 06, 08, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24

Próximo sorteio

A loteria retorna nesta sexta-feira com seu prêmio básico de R$ 1,7 milhão que será pago a quem acertar as quinze dezenas.

A aposta da Lotofácil custa R$ 3 e pode ser feita até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

O sorteio será realizado a partir das 20h em São Paulo, no Espaço da Sorte.