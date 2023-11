Lotofácil 2956: saiba mais sobre o sorteio desta sexta-feira

Quem for tentar a sorte no concurso 2956 da Lotofácil nesta sexta-feira vai concorrer a um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

O horário de encerramento das apostas é 19h. Elas podem ser feitas pelo aplicativo da Caixa ou diretamente nas casas lotéricas. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3. Quem quiser dar uma acelerada na sorte por optar por preencher mais números no volante, mas o preço da aposta sobe desproporcionalmente.

O sorteio será feito a partir das 20h, em São Paulo, e pode ser acompanhado ao vivo pelos canais da Caixa no Youtube e no Facebook.

Sorteio de ontem

Nesta quinta-feira, dois apostadores dividiram o prêmio principal da loteria. Uma das apostas vencedoras era do no interior de São Paulo, da cidade de Piracicaba. Ele e um apostador de São Luís, no Maranhão, ganharam, cada um, R$ 866.475,21.

Cento e noventa e seis apostas acertaram 14 números e cada uma delas levou para casa R$ 1.853,88.

Os números sorteados para a Lotofácil de quinta-feira foram 01, 02, 03, 04, 06, 08, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24.

Quina chega a R$ 7,5 milhões

O prêmio da Quina desta quinta-feira acumulou e para hoje quem acertar as cinco dezenas mágicas pode levar para casa R$ 7,5 milhões, de acordo com a Caixa.

Os números sorteados nesta quinta-feira foram:

05, 09, 17, 30, 60