Estudante de educação física é morta com sete tiros no rosto, no RJ; motivação ainda é mistério

A Polícia Civil investiga a morte da estudante de educação física Laudana Raissa Vieira dos Reis Aloquio, de 29 anos, que foi baleada em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Segundo a investigação, a vítima foi atingida por sete tiros, sendo todos no rosto. A jovem chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação do assassinato ainda é um mistério.

O caso aconteceu na quarta-feira (15), quando a estudante estava na Rua Goiânia, no bairro Vale do Paraíba. A Polícia Militar foi acionada informando sobre tiros e, ao chegar ao local, encontrou a jovem caída na via pública, com muitas marcas de tiros. O socorro foi acionado, mas ela morreu.

O corpo de Lauanda foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde a perícia apurou que ela levou sete tiros apenas no rosto. Na quinta-feira (16), ela foi sepultada no Cemitério Municipal da cidade.

O caso segue em investigação na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, que não divulgou mais detalhes sobre o crime para não atrapalhar na apuração. Até a manhã desta sexta-feira (17), nenhum suspeito pelo caso havia sido identificado ou preso.

Luto

Laudana cursava o último semestre do curso de educação física no Centro Universitário de Barra Mansa, que divulgou uma nota de pesar “lamentando profundamente o falecimento da aluna”.

“Que as circunstâncias de sua morte sejam apuradas pelas autoridades. No momento, desejamos que Deus conforte os corações de seus familiares e dê força aos seus colegas de curso”, escreveu a instituição nas redes sociais.

