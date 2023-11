Calor forte continua castigando São Paulo e toda região sudeste nesta sexta-feira

A forte onda de calor que continua agindo sobre a região sudeste e centro-oeste do país estimula a formação de nuvens carregadas que devem trazer fortes pancadas de chuva no decorrer do dia, segundo dados da Climatempo.

De acordo com os meteorologistas, temperaturas em torno dos 40ºC são esperadas em todos os estados e Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo devem ficar entre as capitais mais quentes nesta sexta-feira,

Enquanto o Rio de Janeiro, Espírito Santo e as regiões mineiras do Vale do Rio Doce e do Jequitinhonha têm um seco, o estado de São Paulo e áreas de Minas Gerais têm chuva à tarde e à noite.

Nesta quinta-feira algumas capitais bateram recorde de calor, como o Rio de Janeiro, que teve ontem o dia mais quente do ano, com 40,6ºC. Mas em algumas cidades do Mato Grosso do Sul, os termômetros subiram ainda mais e chegaram a marcar 43,4ºC, como em Porto Murtinho. Corumbá também registrou uma das mais altas temperaturas do país, com 42,3ºC.

ALERTA DE TEMPESTADE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira um alerta de temporal para sete estados do Brasil, entre elas São Paulo, para o final de semana.

No sábado, uma frente fria se aproxima do sudeste pelo litoral trazendo temporais e rajadas de ventos que podem chegar a 100 km/h, com alto poder destrutivo, além de queda de granizo em São Paulo.

Já entre domingo e segunda-feira, a previsão do Inmet aponta para grande volume de chuva no estado de São Paulo, principalmente na Capital, Região Metropolitana e litoral, além do sul de Minas e Rio de Janeiro.