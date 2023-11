‘Cabaré’: vídeos mostram navio com shows de Bruno e Marrone e Leonardo denunciado por abuso sexual

Navio que contou com shows de Leonardo e Bruno e Marrone é investigado por uma série de denúncias (Reprodução/Instagram)

A Polícia Federal investiga uma série de denúncias envolvendo o “Navio Cabaré”, que teve como atrações principais os sertanejos Bruno e Marrone e Leonardo. O cruzeiro partiu de Santos, no litoral paulista, e foi abordado pelos agentes em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Eles investigam suspeitas de abuso sexual e assédio, sequestro e até tráfico de pessoas. A organizadora do evento negou qualquer irregularidade.

Vídeos publicados na página oficial do “Navio Cabaré”, no Instagram, mostram como foi o cruzeiro e os shows sertanejos. Confira alguns abaixo:

De acordo com reportagem do jornal “O Globo”, a abordagem da PF ao navio ocorreu na última segunda-feira (13), assim que o navio chegou a Angra dos Reis. Na ocasião, quatro jovens, com idades entre 18 e 21 anos, denunciaram que foram vítimas de um esquema criminoso envolvendo o cruzeiro.

A reportagem destaca que as garotas, naturais de São Paulo e Santa Catarina, que foram contratadas por uma agência de modelos para trabalhar no cruzeiro. Chegando ao navio, elas perceberam que funcionários ofereciam bebidas suspeitas para cometer os abusos. Enquanto estavam lá, as modelos eram impedidas de se comunicar externamente e só podiam se movimentar sob vigilância.

Uma delas conseguiu acesso a um telefone e fez contato com a família, que acionou a PF. Depois de resgatadas, as modelos foram levadas até uma delegacia em Angra dos Reis, onde o caso foi registrado. Elas também passaram por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

O que diz a organização?

Ao jornal, a PromoAção, que organizou ou shows e fretou o navio, negou que os cantores sertanejos tenham qualquer ligação com as denúncias. As assessorias de imprensa dos artistas também não se manifestaram sobre o caso.

A organizadora do cruzeiro destacou, em nota, que as denúncias são “infundadas”. A empresa que já apresentou sua versão a “autoridade policial local, a qual, nessa premissa, entendeu que os fatos narrados não se sustentam, afastando inclusive a prisão de qualquer envolvido”.

A Polícia Federal, por sua vez, afirma continuar investigando o caso e que “há elementos que indicam indícios de crime”.”O fato de não ter sido lavrado o auto de prisão em flagrante não exclui a responsabilidade futura de eventuais investigados”, ressaltou a corporação.

