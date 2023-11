VÍDEO: Mãe se desespera ao ver filho passando mal no calor e quebra janela de ônibus, no RJ

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma mãe se desespera ao ver o filho passando mal por causa do calor intenso dentro de um ônibus, no Rio de Janeiro, e quebra um vidro do coletivo (veja abaixo). O veículo, que tem as janelas lacradas, não tem ar-condicionado. A mulher pediu para o condutor abrir as portas, mas ele teria se recusado e ela tomou a medida drástica.

Mulher quebra janela de Ônibus porque o ar condicionado não estava funcionando e seu filho estava passando mal com o calor.



O caso aconteceu na quarta-feira (15), em um ônibus da linha 342, da Viação Pavunense. Na data, a cidade registrava mais de 40°C de temperatura, com sensação térmica que passava dos 50°C.

A mãe pediu que o motorista abrisse as portas, já que estava muito quente dentro do coletivo e o filho estava quase desmaiando. Sem resposta do condutor, ela decidiu quebrar a janela. “É o meu filho que está passando mal, não sou eu”, dizia ela na gravação.

Não há informações se a criança foi socorrida e sobre o estado de saúde dela depois do episódio.

Ao site G1, a Viação Pavunense informou que o ônibus conta sim com ar-condicionado e que ele saiu da garagem funcionando. Porém, apresentou problemas técnicos durante a viagem. A companhia não comentou a postura do motorista em não abrir as portas.

Já a Rio Ônibus destacou que mais de mil novos ônibus já estão circulando pela cidade, sendo que todos equipados com ar-condicionado. Além disso, 80% dos ônibus circulam pela cidade com refrigeração.

