VÍDEO: Homem é flagrado furtando ventiladores de escola durante onda de calor intenso, em Goiás

Homem invade escola e furta quatro ventiladores, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF (Reprodução/Metropoles/Twitter)

Câmeras de segurança de uma escola de Águas Lindas de Goiás, que fica no Entorno do Distrito Federal, flagraram quando um homem pulou o muro da unidade para furtar ventiladores. Segundo a polícia, ele conseguiu levar pelo menos quatro equipamentos, deixando a instituição de ensino sem conseguir refrescar seus alunos durante a forte onda de calor.

O portal “Metrópoles” postou um vídeo que mostrou o furto. Veja abaixo:

⏯️ Onda de calor: homem é filmado ao furtar ventiladores de escola em GO.



Segundo testemunhas, o homem mora próximo a região. Nem o suspeito e nem os aparelhos foram encontrados pela polícia.



Leia: https://t.co/hHTzLxjNy2 pic.twitter.com/D1ya6CNEN4 — Metrópoles (@Metropoles) November 16, 2023

O caso aconteceu no último domingo (12), dia em que foi aplicado o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Apesar dos ventiladores furtados, não houve prejuízos aos alunos que fizeram o exame.

As imagens mostraram o homem dentro das salas, retirando os equipamentos das paredes. Ele conseguiu fugir e ainda não foi encontrado. Testemunhas relataram que ele é vizinho da escola, mas, apesar das buscas, ele segue foragido.

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. A escola foi procurada, mas não deu retorno para saber se os ventiladores já foram repostos.

O furto ocorreu em meio à onda de calor, que deixou Goiás, o Distrito Federal, e mais 14 estados brasileiros em alerta em função das altas temperaturas. A previsão é que a aproximação de uma frente fria amenize os termômetros nos próximos dias.

