SP pode bater recorde de calor nesta quinta; frente fria chega no fim de semana

Enquanto aguarda a chegada de uma frente fria neste final de semana que deve arrefecer o forte calor dos últimos dias, o paulistano ainda deve enfrentar mais um dia quente, com expectativa de atingir os 38ºC e bater o recorde da cidade, que é de 37,8ºC, diz a Climatempo.

Na última terça-feira o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou a segunda maior temperatura já registrada na cidade de São Paulo desde 1943, quando começaram as medições. A marca da última terça foi 37,7ºC.

A partir desta sexta-feira, a temperatura já começa a cair e no final de semana a passagem de uma frente fria deve derrubar o calor em pelo menos 10ºC até domingo, ficando próximo da média habitual para o mês de novembro, que é de 26,9ºC.

Apesar de levar embora o forte calor que assola várias regiões do país, a passagem da frente fria eleva o risco de temporais sobre o estado de São Paulo.

Para esta quinta-feira, a previsão da Climatempo é de sol e calor intenso, com máxima prevista na casa dos 38ºC, e novas pancadas de chuva no final da tarde e à noite. Na sexta-feira, a máxima já cai para 36ºC, mas a expectativa fortes chuvas no decorrer do dia permanece.

No domingo, o paulistano deve sentir o choque da passagem da frente fria. A temperatura máxima deve cair de 35ºC no sábado para 25ºC no domingo, e deve chover durante todo o dia.