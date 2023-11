Mulher vai visitar marido na cadeia e descobre que tem pinça metálica dentro do corpo

Uma mulher descobriu que médicos da Santa Casa de Araçatuba, no interior de São Paulo, haviam esquecido uma pinça cirúrgica dentro de sua barriga da forma mais bizarra que se pode imaginar. Ela foi visitar o marido no Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto, e ao ser exposta ao detector de metais os guardas verificaram um objeto alojado na região da pélvis, e um raio-x mostrou a peça comprida escondida no corpo, mas de uma forma que não poderia ser proposital. A notícia é do Metropoles.

A mulher havia feito uma cirurgia na Santa Casa de Araçatuba em setembro passado e um exame detalhado no mesmo hospital confirmou que o objeto estava alojado na região pélvica da paciente, apesar de não sentir dores ou qualquer sinal de que algo estava errado. Ela teve que se internar novamente para retirar a pinça em nova cirurgia.

A Santa Casa de Araçatuba disse que iniciou apuração para verificar as responsabilidades e também notificou o Conselho Regional de Medicina.

A paciente, de acordo com o hospital, já realizou o procedimento para retirada do objeto e segue internada em quadro estável.

A Santa Cada disse também em comunicado que “possui protocolos específicos para que os procedimentos cirúrgicos sejam realizados com segurança para os pacientes”.