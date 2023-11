Motociclista denuncia que motorista a derrubou em semáforo, não socorreu e ainda ‘mandou beijos’

A bancária Thais Silva, de 37 anos, denunciou uma situação inusitada que viveu enquanto circulava em sua motocicleta pelas ruas de Santos, no litoral de São Paulo. Ela diz que foi derrubada do veículo pela motorista de um carro, enquanto estava em um semáforo, mas que a mulher não prestou socorro e ainda ficou “mandando beijos”. Procurada, a condutora negou e disse que encostou na moto por “desatenção”.

Em entrevista ao site G1, Thais contou que voltava do trabalho, na terça-feira (14), quando circulava pela Avenida Coronel Joaquim Montenegro, que tinha tráfego intenso por causa de obras. O fluxo de veículos era desviado para a Alameda Armênio Mendes. Ela aguardava em um semáforo e, mesmo depois que ele abriu, o veículo que estava na frente não andou. Assim, a jovem disse que buzinou, momento em que foi atingida pela outra motorista, que vinha atrás.

“Ela devia estar distraída, mexendo no celular, não sei. Só sei quem no mesmo segundo que eu buzinei, ela andou com o carro e não me viu. Aí, ela me derrubou. Não chegou a ser um acidente, eu não estava em movimento. Mas, ela me derrubou. A moto caiu, eu caí, vieram pessoas ajudar”, relatou Thais.

A bancária afirma que a motorista que a derrubou não prestou socorro e nem demonstrou interesse em saber se ela estava bem. A jovem voltou a subir na moto e, poucos metros depois, tentou falar com a condutora, que “mandou beijos” e depois fechou a janela. Um vídeo registrou a cena (veja clicando aqui).

“Ela ‘pagou de louca’, disse que eu caí sozinha. Sendo que a marca do bagageiro da moto ficou no para-choque dela, do carro dela. E, todo mundo viu que ela me derrubou, o trânsito estava parado”, afirma a jovem. “Eu vou processá-la. Eu entendo que foi algo muito simples, mas poderia ter sido grave”, lamentou ela.

Procurada pelo G1, a motorista, que não quer ser identificada, contou que estava parada quando o semáforo abriu e os carros começaram a dar partida. A mulher disse que acreditou que Thais andaria também e, por isso, avançou.

“Os carros da rua lateral começaram a querer passar. O carro que estava na minha frente andou. Ela estava parada em um espaço muito pequeno entre o meu carro e o da frente. Entrou ali e ficou parada. Na minha opinião, sinceramente, ela caiu sozinha”, afirmou a motorista.

A condutora disse, ainda, que tentou descer para ajudar a motociclista, mas outros carros começaram a avançar no trânsito. “Eu não conseguia tirar o cinto. Quando eu consegui, vieram dois homens ajudá-la a levantar a moto. Quando eu consegui tirar o cinto, ela tinha sentado na moto e saído, ilesa. Aí eu pensei: ‘ela não se machucou, não aconteceu nada’”, afirmou.

Por fim, a motorista disse que a queda foi causada por culpa da própria motociclista, já que ela usava um salto alto enquanto conduzia a moto.

Thais diz que registrou um boletim eletrônico sobre o caso e que vai procurar seus direitos.

