Morte em van escolar: motorista e auxiliar que esqueceram menino conseguem liberdade provisória

O motorista de van escolar e sua auxiliar, que foram presos depois da morte do menino Apollo Gabriel Rodrigues, de 2 anos, esquecido dentro do veículo, na Zona Norte de São Paulo, conseguiram liberdade provisória. A Justiça determinou que eles cumpram algumas medidas cautelares, além de suspender o registro profissional deles para a atividade de transporte de crianças.

O condutor Flávio Robson Benes, de 45 anos, e a auxiliar, Luciana Coelho Graft, de 44 anos, foram indiciados por homicídio de menor de 14 anos. Eles obtiveram a liberdade provisória após uma audiência de custódia, realizada na quarta-feira (15).

Por enquanto, eles terão que comparecer em juízo sempre que convocados, devem manter seu endereço atualizado, não podem se ausentar da Comarca de residência por mais de oito dias sem a devida autorização. Eles também devem ficar em casa no período das 22h às 6h.

Além disso, estão proibidos de tentar qualquer comunicação com familiares da vítima e testemunhas do caso, e, por fim, tiveram a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, devendo entregar suas CNHs.

As defesas de Benes e Luciana não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Morte do menino

Apollo morreu na última terça-feira, data em que a Cidade de São Paulo registrou 37,7°C de temperatura. A suspeita da polícia é que o menino não aguentou ao forte calor por estar trancado no veículo, todo fechado. Porém, o laudo com as causas ainda é aguardado.

Avó do garoto, Luzinete Rodrigues dos Santos contou que ele foi entregue ao motorista da van escolar e sua auxiliar por volta das 7h. O objetivo era que a criança fosse deixada em uma creche, mas isso não ocorreu.

O condutor disse à polícia que deixou outras crianças em escolas e depois seguiu para um estacionamento, onde o veículo ficou até umas 16h. Quando ele planejava buscá-las, percebeu que Apollo estava nos fundos da van, desacordado. Ele levou o garoto até o Hospital Municipal Vereador José Storopolli, no Parque Novo Mundo, mas a vítima já estava sem vida.

O casal acabou preso em flagrante e, na ocasião, disse à polícia que sempre consultam uma lista com os nomes das crianças transportadas e não souberam explicar como Apollo foi esquecido. A auxiliar alegou que estava com dor de cabeça em função do calor e que isso a atrapalhou nessa checagem.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo lamentou o caso, informou que presta apoio aos familiares do garoto e que descredenciou o motorista de van escolar.

“A Diretoria Regional de Educação (DRE) acompanha o caso e o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem (NAAPA), composto por psicólogos e psicopedagogos, foi acionado para atender a família. Um Boletim de Ocorrência foi registrado e a Diretoria Regional de Educação (DRE) está à disposição das autoridades competentes para auxiliar na investigação. O condutor do Transporte Escolar Gratuito (TEG) já foi descredenciado e um processo administrativo foi aberto para apurar a conduta do profissional”, diz o texto.

Família em luto

Kaliane Rodrigues, mãe de Apollo, se desesperou ao falar do caso. Em entrevista à TV Globo, ela afirmou que o garoto não queria ir para a creche na terça-feira, mas ela tinha que trabalhar e o enviou por meio do transporte acreditando que ele “estava seguro”.

“Eu nunca pensei em passar por isso, é muito difícil saber que eu deixei meu filho na perua pensando que ele estava seguro e fui trabalhar. Mas, sabe, pressentimento de mãe. Não foi bom o meu dia”, contou ela.

“Ele estava tão bem, mas quando eu fui por ele na perua ele chorou. Ele chorou. Não queria ir. E ela [auxiliar do motorista] sempre colocava ele na frente, hoje ela colocou ele no banco de trás e esqueceu do meu filho”, afirmou Kaliane.

A mãe afirmou que espera agora que as autoridades tomem providências a respeito do caso. “Independente se ela [auxiliar] colocou atrás, na frente ou no meio da van, isso pra mim é irresponsabilidade, porque quem trabalha com criança tem que ter muita atenção. E eu acho isso injustiça demais. E eu quero justiça. Só peço justiça”, ressaltou.

A avó também lamentou a morte do neto e destacou que ele deve ter sofrido muito. “Deixou a perua no estacionamento, num calor terrível, como hoje, só foi perceber [que o menino estava no veículo] na hora de entregar as crianças. Eles não tiveram culpa, mas foi irresponsabilidade. Minha filha quer Justiça. Quem cuida de criança tem que ter o máximo de responsabilidade”, disse a avó, também em entrevista à TV Globo.