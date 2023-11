“Mamãe tá machucada”: menino de 3 anos fica 20h ao lado do corpo da mãe morta

Uma criança de apenas três anos passou pelo menos 20h ao lado do corpo da mãe, morta a tiros, antes que alguém viesse resgatá-lo, na cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo, segundo notícia do Metrópoles.

Os vizinhos ouviram tiros na casa de Dayane Stefanie Henn Tricote, de 27 anos, e acionaram a polícia, porém os policiais bateram na casa e não foram atendidos, por isso foram embora.

Os vizinhos estranharam o silêncio no apartamento de Dayane durante todo o dia e por volta das 21h desta quarta-feira viram a criança de três anos na janela. Perguntado sobre sua mãe, ele disse que sua mãe estava machucada. Ela não conseguia abrir a porta, mas jogou a chave pela janela para os vizinhos abrirem.

Ao chegarem no local, viram o corpo de Dayane, com sinais de que estava morta há bastante tempo e marcas de tiro. De acordo com a perícia, ela foi baleada pelo menos seis vezes nas costas, nuca e peito.

O principal suspeito é o marido, Felipe Pereira Tricote, de 27 anos, que ao que tudo indica fugiu do local logo após os tiros. O carro e a moto dele, que estavam no estacionamento, haviam sido retirados durante a madrugada. Felipe já tem várias passagens pela polícia por furto que segundo a polícia passam de duas laudas.

O caso está sendo investigado como violência doméstica e homicídio qualificado pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Presidente Prudente.