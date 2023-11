Lotofácil paga nesta quinta-feira R$ 1,7 milhão

Apostadores que pretendem tentar a sorte na Lotofácil podem levar para casa nesta quinta-feira um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Para concorrer ao prêmio, é preciso correr para fazer sua aposta até 19h. Pode ser feita nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da caixa. A aposta simples custa R$ 3.

O sorteio da Lotofácil será realizado a partir das 20, juntamente com as demais loterias, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Youtube ou Facebook.

SORTEIO ANTERIOR

No último sorteio, na terça-feira, um apostador de São Paulo dividiu com dois apostadores de Minas Gerais o prêmio principal. Além da cidade de São Paulo, o prêmio saiu para Araxá e Jacinto, em Minas. Cada apostador recebeu o prêmio de R$ 365.717,90.

Os números sorteados foram:

01, 02, 03, 05, 07, 09, 10, 12, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25

Quina continua acumulada

Mais uma vez nenhum apostador acertou as cinco dezenas e a Quina acumulou. Para o sorteio de hoje, quem acertar todos os números sorteados pela Caixa pode levar para casa o prêmio de R$ 6,3 milhões.

Os números sorteados na terça-feira foram:

06, 20, 22, 45, 47