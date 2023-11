Lotofácil 2955: veja os números sorteados nesta quinta-feira

Os apostadores que estiverem com sorte para acertar as quinze dezenas sorteadas nesta quinta-feira para a Lotofácil podem levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil desta quinta-feira, 16 de novembro, são:

01, 02, 03, 04, 06, 08, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24

Sorteio anterior

Um apostador de São Paulo e dois de Minas Gerais foram os vencedores do último sorteio da loteria, na terça-feira passada, e cada um deles engordou suas respectivas contas bancárias em R$ 365.717,90.

Na faixa dos 14 acertos, 405 apostas ganharam R$ 811,45 cada. Doze mil e seis apostas acertaram 13 números e cada uma delas ganhou R$ 30.

Quina paga hoje R$ 6,23 milhões

Como ninguém acertou as dezenas do sorteio de terça-feira, a Quina retorna hoje com prêmio acumulado de R$ 6,23 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira as cinco dezenas do concurso 6292 da Quina desta quinta-feira: