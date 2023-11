Fisioterapeuta morre e outras 57 pessoas ficam feridas em desabamento de centro esportivo, no RS

Fisioterapeuta Isabeli Soardi, 26 anos, morreu em desabamento de centro esportivo em Guriá, no Rio Grande do Sul (Reprodução/Brigada Militar RS/Redes sociais)

O desabamento de um centro esportivo durante um temporal provocou a morte da fisioterapeuta Isabeli Soardi, 26 anos, em Guriá, no Rio Grande do Sul, na noite de quarta-feira (15). Outras 57 pessoas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região. Imagens mostram que a estrutura do local ficou toda retorcida.

O centro esportivo, que fica localizado no bairro Santa Fé, conta com quadras de vôlei, padel e futebol society. Segundo a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, dezenas de pessoas estavam no local para uma confraternização, quando começou a chover e o vento forte derrubou o teto.

Os feridos foram socorridos, sendo que dois deles apresentavam quadro mais grave. Isabeli também chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu.

A jovem se encontrou com o namorado horas antes do temporal e eles seguiram até o centro esportivo para treinar padel. Ela chegou a fazer postagem nas redes sociais falando sobre exercícios e mostrando treinos do casal.

A Brigada Militar ressaltou que o temporal causou outros estragos na cidade, deixando muitos pontos sem o fornecimento de energia elétrica. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dos feridos.

Centro esportivo desabou durante forte temporal em Giruá, no Rio Grande do Sul, deixando um morto e 57 feridos (Reprodução/Portal Plural News)

Alertas

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu dois alertas para o estado em razão do clima. Um deles, que vigora até as 10h desta quinta-feira (16), fala sobre o perigo das chuvas. Já o outro, que vai até 22h de hoje, alerta sobre os riscos de enchentes e enxurradas.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que, até sexta-feira (17), a Região Sul sofrerá instabilidades por conta da aproximação de uma frente fria, sendo que as pancadas de chuva podem vir acompanhadas de rajadas de vento de até 90 km/h e com possibilidade de granizo.

Fisioterapeuta Isabeli Soardi, 26 anos, estava em centro esportivo que desabou durante temporal e não resistiu aos ferimentos (Reprodução/Redes sociais)

