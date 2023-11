Após semana de chuva e falta de luz, SP deve enfrentar fortes temporais no final de semana

O paulistano vem de dias difíceis após fortes chuvas que derrubaram árvores, postes e cortaram a luz de milhares de contribuintes por dias, causando uma série de problemas para a população, mas a situação pode ficar ainda pior no final de semana, quando são esperadas tempestades com forte ventania e queda de granizo nos estados do sudeste, entre eles São Paulo, e o centro-oeste.

De acordo com o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir de sexta-feira o calor forte, o aumento da umidade e o padrão de ventos em altos níveis devem potencializar temporais em São Paulo, Triângulo Mineiro, oeste e sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.

LEIA TAMBÉM: El Niño: pesquisadores preveem mais calor no Sudeste e Centro-Oeste

No sábado, uma frente fria se aproxima do sudeste pelo litoral trazendo temporais e rajadas de ventos que podem chegar a 100 km/h, com alto poder destrutivo, além de queda de granizo em São Paulo.

Já entre domingo e segunda-feira, a previsão do Inmet aponta para grande volume de chuva no estado de São Paulo, principalmente na Capital, Região Metropolitana e litoral, além do sul de Minas e Rio de Janeiro.

O volume de chuva previsto para essas regiões em 24 horas pode variar de 80 mm e mais de 100 mm, em áreas isoladas.