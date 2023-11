Garoto que foi obrigado pela madrasta a comer lagartixas urinou e vomitou ‘líquido preto’, diz mãe

Menino de 11 anos ficou internado em estado grave após comer lagartixas fritas pela madrasta, em Formosa, no Entorno do DF (Reprodução/Arquivo pessoal/Pexels)

A mãe do menino de 11 anos, que foi internado em estado grave após comer lagartixas, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, contou que o garoto passou a urinar e a vomitar um “líquido preto”. Após várias idas ao hospital, ele foi diagnosticado com infecção intestinal. A Polícia Civil investiga o caso e vai intimar a madrasta do garoto, que teria o obrigado a consumir o bicho, e a mãe dela nos próximos dias.

“Ele ficou internado em estado grave, já levei ele desfalecido. Ele começou a vomitar um preto e a urina estava saindo preta também, com a cor semelhante a coca-cola”, contou a mãe da vítima, Raquel de Souza, em entrevista ao site G1.

“Eu fiquei pasma, sem reação. Não estava conseguindo acreditar na coragem de convencer uma criança a comer isso. Ele disse que avisou que estava com nojo, mas insistiram e ele comeu”, lamentou Raquel.

O caso ocorreu no início de novembro, quando a criança foi passar um final de semana com o pai e com a madrasta. Segundo a mãe do menino, a madrasta e a atual sogra do ex-marido mataram e fritaram cinco lagartixas e deram para o garoto comer.

Nos dias seguintes, o garoto passou a ter “vômitos incessantes” e foi várias vezes à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, mas apenas medicavam o menino e o mandavam de volta para casa. Como ele piorou, Raquel resolveu procurar atendimento no hospital local, e lá o garoto foi diagnosticado com infecção intestinal aguda e precisou ser internado em estado grave. Após passar pelo tratamento, ele recebeu alta e se recupera em casa.

Investigação

O caso foi denunciado à Polícia Civil na última sexta-feira (11). O delegado responsável, Paulo Henrique Santos, destacou que deve ouvir a madrasta e a mãe dela para entender o que aconteceu.

“A atual sogra do pai era uma pessoa muito simples, parece que já passou fome no passado e comentou com a criança que antigamente as pessoas comiam aquilo”, explicou o delegado ao G1.

