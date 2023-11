Frente fria impede avanço do calor hoje, mas nova onda deve ocorrer até o fim da semana

Uma frente fria que passou pelo oceano amenizou as temperaturas entre a noite de terça-feira (14) e esta quarta-feira (15), levando pancadas de chuva a algumas regiões. No entanto, apesar de não serem esperados recordes hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o alerta de “grande perigo” para altas temperaturas em 15 estados e no Distrito Federal.

Em São Paulo, que vem registrando um forte calor nos últimos dias, a previsão para hoje é que os termômetros marquem 37°C, com pancadas de chuva na parte da tarde. Já no Rio de Janeiro, onde a sensação térmica na terça-feira bateu a marca de 58°C, a marca deve chegar a 36°C. Outros locais com calorão serão Goiânia, com 38°C, Teresina, com 39°C, e Cuiabá, com 42°C.

Apesar de um “alívio” com a passagem da frente fria, que deve puxar umidade para a Amazônia, um novo pico de altas temperaturas é esperado para quinta (16) e sexta-feira (17).

O Inmet ressalta que o estágio de “grande perigo” indica que a umidade do ar fica abaixo dos 12%. Com isso, há riscos de um aumento de doenças pulmonares, dores de cabeça, e ressecamento de pele e olhos. Também há mais chances de ocorrerem queimadas.

Veja os estados em alerta de “grande perigo” pelo calor:

Amazonas

Rondônia

Pará

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Tocantins

Goiás

Paraná

São Paulo

Minas Gerais

Bahia

Piauí

Espírito Santo

Rio de Janeiro

Maranhão

Distrito Federal

Tempestades no Sul

Enquanto isso, a previsão é que a Região Sul do país seja atingida por chuvas intensas nos próximos dias, com ventos que podem atingir até 90 km/h. Segundo o Inmet, os temporais devem atingir diversas áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

