Criança de 8 anos morre de meningite no ABC Paulista; colegas de escola passaram por exames

Aluno de escola municipal morre vítima de meningite, em Diadema, no ABC Paulista (Reprodução)

A Prefeitura de Diadema, no ABC Paulista, informou que uma criança de 8 anos morreu vítima de meningite na cidade. Ela era aluna da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Anita Catarina Malfatti e, conforme a administração, os colegas de sala da vítima passaram por exames. Além disso, foi realizada uma ação para verificar as carteiras de vacinação dos alunos e reforço de doses para aqueles que estavam em atraso.

“A Prefeitura de Diadema se solidariza com a família do estudante M. H. A. D., que faleceu em consequência de meningite. Em respeito à família e de modo a orientar à população sobre medidas de prevenção e atenuação da doença aos envolvidos, informa que diante da suspeita, os profissionais de saúde e de educação já adotaram procedimentos necessários, inclusive dando orientação aos demais pais e responsáveis por estudantes do convívio da criança sobre a forma de prevenção da doença”, destacou a prefeitura, em nota.

Na terça-feira (14), após a confirmação das causas da morte emitida em um laudo pelo Instituto Adolfo Lutz, os estudantes que tiveram contato com a criança foram testados para a doença. “Conforme o protocolo do Ministério da Saúde, foi realizada quimioprofilaxia nos alunos da mesma sala de aula, e em parentes próximos durante a internação da criança”, pontuou a prefeitura.

Além disso, a Secretaria Municipal da Saúde da cidade solicitou às famílias que fossem apresentadas as carteiras de vacinação dos estudantes.

“A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Diadema ainda conversou com todos os funcionários, pais e alunos presentes na escola, para orientação e esclarecimento de dúvidas. Também, na terça-feira (14/11), já foram verificadas dos alunos que levaram o documento e os demais deverão comparecer na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima”, declarou a administração municipal.

Até setembro deste ano, o Brasil já registrou 8.877 casos e 886 mortes de meningite, segundo dados do Ministério da Saúde. A meningite viral foi a que causou o maior número de ocorrências, com 3.678 no total.

LEIA TAMBÉM: