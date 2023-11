Avó lamenta morte de menino que foi esquecido dentro de van escolar em SP: “Um calor terrível”

Em meio a um dia de forte calor em São Paulo, uma criança de 2 anos morreu após ser esquecida dentro de uma van escolar. Apollo Gabriel Rodrigues estava no veículo para ser levado até uma creche, mas não foi entregue ao destino e permaneceu lá dentro durante o dia todo. Ele só foi encontrado pelo motorista à tarde, já desfalecido. O garoto foi levado ao hospital, mas não resistiu. Avó dele, Luzinete Rodrigues dos Santos, lamentou a morte causada por “irresponsabilidade”.

“Deixou a perua no estacionamento, num calor terrível, como hoje, só foi perceber [que o menino estava no veículo] na hora de entregar as crianças. Eles não tiveram culpa, mas foi irresponsabilidade. Minha filha quer Justiça. Quem cuida de criança tem que ter o máximo de responsabilidade”, disse a avó, em entrevista à TV Globo.

O caso aconteceu na tarde de terça-feira (14), na Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo. A avó relatou que o neto foi entregue ao motorista da van escolar, que contava com uma auxiliar, por volta das 7h. O objetivo era que a criança fosse deixada em uma creche, mas isso não ocorreu.

O condutor disse à polícia que deixou outras crianças em escolas e depois seguiu para um estacionamento, onde o veículo ficou até umas 16h. Quando ele planejava buscar as crianças, percebeu que Apollo estava dentro da van, desacordado. Ele levou o garoto até o Hospital Municipal Vereador José Storopolli, no Parque Novo Mundo, mas a vítima já estava sem vida.

A Polícia Civil prendeu o motorista e a auxiliar em flagrante pelo crime de homicídio. Eles disseram que sempre consultam uma lista com os nomes das crianças transportadas e não souberam explicar como Apollo foi esquecido. Ambos devem passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (15).

Em nota, a Prefeitura de São Paulo lamentou o caso, informou que presta apoio aos familiares do garoto e que descredenciou o motorista de van escolar.

“A Diretoria Regional de Educação (DRE) acompanha o caso e o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem (NAAPA), composto por psicólogos e psicopedagogos, foi acionado para atender a família. Um Boletim de Ocorrência foi registrado e a Diretoria Regional de Educação (DRE) está à disposição das autoridades competentes para auxiliar na investigação. O condutor do Transporte Escolar Gratuito (TEG) já foi descredenciado e um processo administrativo foi aberto para apurar a conduta do profissional”, diz o texto.

