São Paulo deve enfrentar mais um dia muito quente com possibilidade de bater novo recorde

O paulistano deve enfrentar mais um dia de muito calor nesta terça-feira com possibilidade de que a cidade bata novo recorde de temperatura, de acordo com previsão da Climatempo.

Desde ontem, o alerta vermelho do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) passou de “perigo” para “grande perigo” em São Paulo e outros estados no sudeste e centro-oeste em função das altas temperaturas. Ontem ainda, São Paulo registrou o segundo dia mais quente da sua história, desde que iniciaram as medições do Inmet, em 1943, com a marca de 37,7ºC. O recorde é 37,8ºC.

Mas, se depender da previsão da Climatempo, a cidade pode bater novo recorde de calor nesta terça-feira. De acordo com os meteorologistas, São Paulo pode atingir nesta terça-feira a temperatura máxima de até 38ºC. A previsão é de que chova forte na cidade também, no final da tarde.

Recorde de calor

Outras capitais podem bater recorde de calor nesta terça-feira, segundo o Inmet. São Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Rio de Janeiro e Teresina. No Rio de Janeiro, a expectativa é que os termômetros cheguem a 41ºC, 13ºC acima da média para essa época do ano, que é de 28ºC.

A forte onde de calor que atinge todo o Brasil neste ano não é incomum com a aproximação do verão, mas foi intensificada pela ação do El Nino nos últimos meses, que também está mais intenso, além dos efeitos do aquecimento global, que é sentido em todos os países do mundo.