Rio de Janeiro já registra sensação térmica de 58 graus nesta terça-feira

Nem mesmo acabou a manhã e a cidade do Rio de janeiro já enfrenta um forte calor e ás 9h15 o Alerta Rio já havia detectado a maior sensação térmica já registrada na cidade, de 58,5ºC, em Guaratiba, na zona oeste.

A maior sensação térmica registrada anteriormente na cidade foi no bairro de Santa Cruz, com 58,3ºC.

Na parte da manhã os termômetros no bairro carioca já registravam 35,5ºC e a previsão do Alerta Rio é de que vários locais da capital fluminense atinjam os 40ºC no decorrer do dia. Além do forte calor, os cariocas deverão enfrentar também pancadas de chuva no final do dia. Segundo a meteorologia.

Além do Rio, São Paulo, Campo Grande e Belo Horizonte podem bate recorde de calor nesta terça-feira, de acordo com previsão do Climatempo, com máximas variando entre 38 e 39ºC.

A forte massa de ar quente é a quarta onda de calor no país no segundo semestre deste ano e atinge principalmente as regiões sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Setembro foi considerado o mês mais quente da história, mas os meteorologistas acreditam que novembro possa superar essa marca.

Um dos principais fatores que explicam essa forte massa de calor que atravessa o território brasileiro é o fenômeno El Niño, que neste ano está mais forte que nos últimos anos, além do fenômeno do aquecimento global.