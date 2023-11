Prêmio da Lotofácil sai para São Paulo

Mais uma vez um apostador de São Paulo está entre os ganhadores do sorteio da Lotofácil, desta vez o sortudo é da Capital e dividiu o prêmio com outro apostador, da cidade de Arrio do Meio, no Rio Grande do Sul.

Os dois sortudos que acertaram as 15 dezenas da loteria vão levar para casa prêmios individuais de R$ 637.835,42.

Também foram premiadas apostas que acertaram 14 e 13 dezenas. Na primeira faixa, 314 apostas ganharam R$ 1.216,92 cada e na segunda 8.719 levaram, cada uma, R$ 30.

Sorteio de hoje

O concurso 2954 desta terça-feira tem um prêmio estimado de R$ 1,7 milhões e será sorteado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas para participar deste sorteio devem ser feitas até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal.

Quina acumulou

Ninguém levou o prêmio da Quina ontem. A loteria retoma hoje seu sorteio diário e agora o prêmio para quem acertar as cinco dezenas subiu para R$ 5,2 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.