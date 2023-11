Madrasta obriga enteado a comer lagartixa e menino acaba internado em estado grave

Após dias de vômito intenso e idas e vindas ao pronto-socorro em Formosa, no entorno do Distrito Federal, sem resultado, um menino de 11 anos acabou internado em estado grave com infecção no estômago no hospital público da região. Aos médicos, a mãe contou que a madrasta do garoto o obrigou a comer uma lagartixa inteira. A notícia é do Metrópoles.

O caso ocorreu no início de novembro, quando a criança foi passar um final de semana com o pai e com a madrasta. Segundo a mãe do menino, a madrasta e a atual sogra do ex-marido mataram uma lagartixa e deram para o garoto comer.

“Elas contaram ao meu filho que tinham o costume de comer lagartixas no passado e que nada aconteceu. Então, mataram uma e o obrigaram a comer. Isso no domingo (5/11). No dia seguinte, meu menino começou a passar muito mal. Foi aí que ele contou para minha avó o que tinha acontecido. Ele perguntou se ela já havia comido lagarto e disse que desde que comeu o bicho começou a passar muito mal”, contou.

Ela disse ainda que o pai confirmou a informação em conversa pelo WhatsApp e disse que não estava em casa no momento em que isso aconteceu.

Nos dias seguintes, o garoto passou a ter “vômitos incessantes” e foi várias vezes à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, mas apenas medicavam o menino e o mandavam de volta para casa,

Como ele piorou, a mãe resolveu procurar atendimento no hospital local, e lá o garoto foi diagnosticado com infecção intestinal aguda e precisou ser internado em estado grave.