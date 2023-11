Lotofácil 2954: veja os números sorteados nesta terça-feira

A Lotofácil desta terça-feira promete pagar um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa.

Confira os números da Lotofácil desta terça-feira, 14 de novembro:

01, 02, 03, 05, 07, 09, 10, 12, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25

Prêmio em SP

Dois sortudos acertaram as 15 dezenas da loteria no sorteio desta segunda-feira e vão levar para casa prêmios individuais de R$ 637.835,42. Um deles é da cidade de São Paulo, o outro é de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul.

Também foram premiadas apostas que acertaram 14 e 13 dezenas. Na primeira faixa, 314 apostas ganharam R$ 1.216,92 cada e na segunda 8.719 levaram, cada uma, R$ 30

Veja os números da Quina também

A Quina está com prêmio acumulado em R$ 5,2 milhões, de acordo com o site da Caixa.

Confira as cinco dezenas do concurso 6291:

06, 20, 22, 45, 47