Caso Dani Alves: Justiça decide que jogador irá a julgamento na Espanha por agressão sexual

O Tribunal de Barcelona concluiu nesta terça-feira que há elementos suficientes para que o ex-jogador Daniel Alves enfrente julgamento pelo crime de agressão sexual. A data, porém, ainda não foi definida.

“Consideramos que existem indícios suficientes para acordar a abertura do julgamento oral nos termos que solicita o Ministério Fiscal e a acusação particular, conforme o previsto no art. 645.2 LECrim. As manifestações de presunção de vítima, as declarações das testemunhas e relatórios periciais que constam devem ser considerados como suficiente para tal efeito”, afirma o documento oficial da Justiça de Barcelona.

Seguindo o rito da justiça espanhola, agora os advogados de acusação e defesa têm cinco dias úteis para apresentar suas considerações finais. Caso seja condenado, o ex-jogador brasileiro pode enfrentar uma pena de quatro a 15 anos de prisão.

RELEMBRE O CASO

O jogador Dani Alves está preso desde 20 de janeiro, acusado de ter estuprado uma jovem em uma boate em Barcelona, em 31 de dezembro de 2022.

Confrontado pelas autoridades, Dani Alves primeiro negou conhecer a vítima e acabou mudando suas versões várias vezes, o que piorou sua situação jurídica. Entretanto, em todas as versões ele nega que tenha agredido a jovem sexualmente e alega que o sexo foi consensual. Ele também explicou à Justiça que mudou a versão porque não queria que sua esposa ficasse sabendo da sua traição.

Durante esse ano de prisão seus advogados tentaram mais de uma vez tirá-lo da cadeia para que responda em liberdade, mas tanto a promotoria quando os juízes que analisaram o caso alegaram que havia um risco muito grande dele fugir para o Brasil, onde a falta de um tratado de extradição o deixaria fora do alcance da Justiça Espanhola.