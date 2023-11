Adolescente esfaqueia o irmão mais velho e deixa mensagem: ‘Vou matar vocês’

A mensagem foi escrita com o sangue do irmão. (Reprodução)

Uma jovem de 13 anos foi apreendida após esfaquear o irmão mais velho, que é autista. Segundo informações do Metrópoles, a menina teria esfaqueado o irmão, de 24 anos, e escrito na porta a frase “vou matar vocês” utilizando o sangue do ferimento.

O caso aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira, no bairro Jordanópolis, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

Diante do ocorrido, os policiais militares foram acionados para atender a ocorrência perto das 3 horas da manhã. Em depoimento, o pai da jovem afirmou que a filha deu uma facada nas costas do irmão sem motivo aparente. Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o caso ocorreu enquanto todos dormiam na residência.

Ao entrar no quarto do filho, o pai conta que a faca ainda estava cravada nas costas do rapaz, e uma frase escrita com sangue foi deixada na porta. O jovem foi socorrido pelas equipes de emergência e levado ao Hospital de Urgência de São Bernardo, onde deve passar por um procedimento cirúrgico.

Sem memória

Segundo informações dadas pelo pai da vítima e da adolescente responsável pela facada, o rapaz de 24 anos é autista e “não oferece qualquer risco”. Já a filha de 13 anos, responsável pela facada, estaria apresentando comportamentos inconstantes, entre os quais foram verificados desmaios e mudanças súbitas de humor.

Ainda conforme consta no boletim de ocorrência, a menina chorou bastante e demonstrou arrependimento pelo ato, além de informar à polícia que “não se lembrava” de nada do que aconteceu.

Após a chegada dos policiais no local, a adolescente foi apreendida e o caso registrado como tentativa de homicídio no 5º Distrito Policial de São Bernardo.

