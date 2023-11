Voo com brasileiros que saíram de Gaza deixa o Egito; previsão é de chegada ao Brasil hoje à noite

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com 32 brasileiros, que conseguiram deixar a Faixa de Gaza, decolou do aeroporto do Cairo, no Egito, na manhã desta segunda-feira (13). A previsão é que o voo tenha três paradas técnicas, mas pouse em Brasília por volta das 23h30.

Esse é o décimo voo feito pela FAB para trazer brasileiros que estavam em Israel. Antes de pousar na capital federal, a aeronave passará por Roma, na Itália, em Las Palmas, na Espanha, e na Base Aérea do Recife (BARF).

Após semanas de tensão e desespero, os brasileiros conseguiram atravessar a fronteira de Gaza com o Egito no domingo (12). Eles foram levados para um hotel no Cairo, onde passaram a noite até poderem embarcar no avião nesta manhã.

Inicialmente, o grupo de brasileiros resgatados tinha 34 pessoas. Porém, uma mulher de 50 anos e sua filha, de 12, desistiram de vir ao Brasil por “motivos pessoais”.

O embaixador brasileiro na Palestina, Alessandro Candeas, destacou que o Itamaraty ainda busca retirar outro grupo de Gaza, que conta com cerca de 50 pessoas. Entre elas está um bebê brasileiro, que é filho de uma palestina que mora no Brasil, mas estava passeando em Gaza quando a guerra começou.

O palestino-brasileiro Hasan Rabee, um dos que está no voo de volta ao Brasil, afirma que deixou muitos parentes em Gaza e que agora vai lutar para poder tirá-los de lá. “Quero trazer minha família ao Brasil. Não há outro plano”, disse ele, em entrevista ao site UOL.

Nomes em lista

Os brasileiros tiveram de enfrentar longos dias de espera até terem seus nomes incluídos na oitava lista de estrangeiros que foram autorizados a deixar a Faixa de Gaza. Foram semanas de tratativas do governo brasileiro com as autoridades israelenses e egípcias para obter a liberação.

Na última quinta-feira (9), o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ligou para o chanceler de Israel, Eli Cohen. Na conversa, o ministro israelense garantiu que os brasileiros seriam incluídos na oitava lista de estrangeiros autorizados a deixar Gaza, o que, de fato, aconteceu.

A lista trouxe um total de quase 600 nomes de pessoas de várias nacionalidades. Inicialmente, ela autorizava a saída de 33 brasileiros, deixando de fora Jamila Ewaida, avó de Shahed al-Banna, uma jovem de 18 anos que foi autorizada a deixar Gaza. Porém, o Itamaraty fez tratativas para reverter a situação e o nome da idosa foi incluído, totalizando 34.

Porém, na hora do embarque ao Brasil, duas brasileiras desistiram e permaneceram em solo egípcio. assim, o total de repatriados é de 32.

Após chegarem ao Brasil, os brasileiros receberão abrigo, alimentação e documentos. Um desses locais ficaria no interior de São Paulo, onde cada família terá seu espaço separado.

Guerra na Faixa de Gaza

O Hamas, grupo extremista que controla a Faixa de Gaza, atacou Israel em várias frentes, no último dia 7 de outubro, dando início ao conflito. Inicialmente, civis e soldados israelenses foram sequestrados e assassinados em diversas regiões do país. Em resposta, o governo israelense declarou guerra e bombardeou fortemente a área rival, deixando um enorme rastro de destruição, conforme vídeos que circulam nas redes sociais.

Israel bloqueou a passagem de alimentos, água, combustível e medicamentos para a Faixa de Gaza e a única usina de energia da região parou de funcionar. A situação é de calamidade na região e os homens do Hamas estariam com centenas de reféns.

Segundo o último balanço, o total de mortos pelo conflito chegou a 11.728 mil, sendo 10.569 mil palestinos e 1,4 mil israelenses. Porém, neste fim de semana, as autoridades de Israel revisaram esse número e agora dizem que 1,2 mil israelenses morreram.