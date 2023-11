Vídeos mostram desespero de fãs em arrastão na saída de show do RBD, em SP; dois foram presos

Fãs da banda pop mexicana RBD viveram momentos de tensão na saída de um show, realizado no estádio do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, na noite de domingo (12). Criminosos fizeram um arrastão e levaram celulares e outros pertences das vítimas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o desespero das pessoas (assista abaixo).

Nunca pensei que eu presenciaria um arrastão na saída do show do RBD. Vamos ter um aumento no policiamento nos próximos shows ou vamos estar sujeitos a passar por isso de novo? #RBD #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/fN9R6rxDj9 — MD (@michaelhdouglas) November 13, 2023

Gente teve um arrastão agora na saída do show do rbd , várias pessoas machucadas pic.twitter.com/GX0iWrU9dk — 👁Mauricio Hugo ᐃ (@hugorockfall) November 13, 2023

A Polícia Militar conseguiu prender dois suspeitos e recuperou pelo menos quatro telefones. Os bandidos foram levados para o 34º Distrito Policial da Vila Sônia. Porém, outras vítimas procuraram o 91º DP do Ceasa para denunciar furtos e roubos após o show.

“Nunca pensei que eu presenciaria um arrastão na saída do show do RBD. Vamos ter um aumento no policiamento nos próximos shows ou vamos estar sujeitos a passar por isso de novo?”, escreveu um fã da banda em uma postagem no X (antigo Twitter). Ele publicou dois vídeos que mostram as pessoas desesperadas tentando fugir dos bandidos.

“O show foi incrível, maravilhoso. Porém, no final da noite a gente teve ‘surpresinha’. A gente fica triste quando perde o aparelho. Mas a gente conseguiu recuperar”, disse uma fã, que não quis se identificar, em entrevista ao site G1.

“Foi algo generalizado. Então a gente conseguiu pegar um [criminoso] e outras equipes pegaram o outro”, disse o soldado da PM Wesley Santos Eneas. Um dos suspeitos detidos já tinha antecedentes criminais por roubo.

Os fãs da capital paulista não foram os únicos a terem problemas na saída dos shows da banda mexicana. No Rio de Janeiro, nos últimos dias 9 e 10, bandidos também cometeram arrastões e levaram pertences das vítimas.

O RBD foi criado na novela “Rebelde”, da Televisa, e exibida no Brasil pelo SBT entre 2004 e 2006. Agora, os integrantes se reuniram para uma temporada de shows.

RBD faz uma série de apresentações no Brasil. (Reprodução / Instagram)

LEIA TAMBÉM: