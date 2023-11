VÍDEO: Incêndio atinge distribuidora de combustível em SC; Defesa Civil alerta para fumaça tóxica

Um incêndio de grandes proporções atinge uma distribuidora de combustíveis, em Chapecó, em Santa Catarina, na manhã desta segunda-feira (13). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade das chamas (assista abaixo). O Corpo de Bombeiros combate as chamas no local e informou que não há registro de feridos. Já a Defesa Civil alerta que a fumaça escura é tóxica e está se espalhando pela região.

AGORA | Incêndio em caminhão de combustível em Chapecó #scc10 pic.twitter.com/GLBUDshFOx — Portal SCC10 (@portal_scc10) November 13, 2023

AGORA: veja imagens do incêndio em Chapecó | Imagem: reprodução/redes sociais #scc10 pic.twitter.com/cNSrTQHbJp — Portal SCC10 (@portal_scc10) November 13, 2023

O fogo começou nesta manhã, mas ainda não há detalhes sobre as causas. Segundo os bombeiros, a operação é delicada, pois ainda há riscos de explosões.

A empresa fica no Distrito Marechal Borman, que fica às margens da SC-480, rodovia que dá acesso ao Rio Grande do Sul. As pistas estão interditadas no trecho.

Conforme informações da NSC TV, afiliada da TV Globo, funcionários conseguiram sair da distribuidora antes que as chamas ganhassem intensidade. A empresa foi procurada, mas informou que ainda buscava informações sobre o que provocou o incêndio.

