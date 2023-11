Onda de calor pode matar; veja os cuidados necessários que podem salvar sua vida

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja de perigo em função da onda de calor que varre boa parte do Brasil, com temperaturas que ultrapassam os 40ºC e estão batendo recordes históricos.

O calor extremo já causou várias mortes na Europa, 61 mil só no verão do ano passado, segundo dados da OMS (Organização Mundial de Saúde). Na última década, de acordo com o órgão, foram 489 mil óbitos em todo o mundo.

O calor excessivo e as altas temperaturas registradas nos últimos dias na maior parte do Brasil representam um risco significativo à saúde, principalmente de crianças e idosos.

Segundo especialistas, o calor extremo faz com que o corpo entre em colapso por não conseguir regular a temperatura. Os principais sintomas incluem dor de cabeça, tontura, sonolência, perda de consciência, convulsões, diarreia, vômito e queda da pressão arterial.

Desidratação dá primeiros sinais de alerta

Urina escura e concentrada e a sensação de língua seca são os primeiros sinais de que seu corpo está desidratando e necessita de água com urgência.

Os médicos recomendam nos dias quentes tomar mais água, principalmente crianças e idosos (mesmo se não estiverem com sede), evitar exercícios físicos em locais abertos nos horários mais quentes do dia, usar roupas leves e consumir alimentos mais leves, como frutas e verduras.

É recomendável ainda evitar a exposição solar entre 10h e 16h, mas se for sair, usar chapéu, óculos e protetor solar.

Se começar a sentir algum sintoma mais grave de desidratação, é importante dirigir-se o mais rápido possível a um hospital ou posto de saúde para ter atendimento médico.