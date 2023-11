Onda de calor extremo: RJ começa a semana com sensação térmica de 52,7 graus

Uma intensa onda de calor varre o país e está fazendo meteorologistas reverem recordes históricos de temperatura já registrados. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) classificou o evento como “perigoso”.

Além dos recordes de temperatura, muita cidades tem batido outro recorde, o de sensação térmica , que leva em conta outros fatores, como umidade, para estabelecer uma média de como a população sente o calor.

E em Guaratiba, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, às 8h da manhã o sistema Alerta Rio, da Prefeitura, já registrava uma sensação térmica de 52,7ºC para uma temperatura de 36

ºC. A previsão para o dia, segundo o Alerta Rio, é de dia de sol, sem chuva, ventos fracos e mais uma vez um calor que deve atingir a máxima de 41ºC.

Neste domingo, na zona norte do Rio, os termômetros chegaram a marcar 42,5º C, recorde de temperatura do ano, e a sensação térmica registrada era de 50,5ºC.

PERIGO

A classificação do evento pelo Inmet como “perigoso” faz parte de um alerta em três etapas, sendo elas “potencialmente perigoso”, “perigoso” e “grande perigo”.

Confira como ficou o alerta do INmet, de acordo com cada região do país:

Alerta de grande perigo: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia e São Paulo

Alerta de perigo: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins