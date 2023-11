Lotofácil 2953: veja os números do sorteio desta segunda-feira (13)

O concurso 2953 da Lotofácil abre a semana prometendo pagar um prêmio de R$ 1,7 milhão ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados nesta segunda-feira, dia 13 de novembro:

01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Sorteio anterior

No sábado, um sortudo da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, foi um dos três ganhadores do prêmio da Lotofácil. Os outros dois são de Londrina, no Paraná, e Tianguá, no Ceará. Todos receberam prêmios individuais de R$ 623.165,29.

Quina de hoje paga R$ 4,18 milhões

Quem acertar as cinco dezenas da Quina pode levar para casa nesta segunda-feira (dia 13) um prêmio acumulado de R$ 4,2 milhões, de acordo com o site da Caixa.

Veja os números sorteados para a Quina nesta segunda-feira:

11, 15, 52, 58, 78