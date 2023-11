Lotofácil 2053 sorteia nesta segunda- prêmio de R$ 1,7 milhão

Apostadores que pretendem tentar a sorte no sorteio desta segunda-feira (13) da Lotofácil devem fazer suas apostas até as 19h nas casas lotéricas ou aplicativo da Caixa.

A Lotofácil devem pagar nesta segunda-feira a quem acertar as quinze dezenas um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

A aposta mais simples da loteria custa R$ 3. Os prêmios são pagos a quem acertar 15, 14, 13 e 12 dezenas, mas o prêmio principal leva somente quem acertar todos os números sorteados.

SORTEIO DE SÁBADO

No sábado, três apostadores dividiram o prêmio da Lotofácil, um deles morador de Sorocaba, no interior de São Paulo. Os outros dois sortudos são de Londrina, no Paraná, e Tianguá, no Ceará. Cada um deles vai levar para casa o montante de R$ 623.165,29.

Nas outras faixas foram premiados os acertadores das 14 dezenas, 224 apostas no total, cada uma recebendo R$ 1.749,96 e as 6.882 apostas que fizeram treze pontos. Todos receberam valores individuais de R$ 30,00.

Os números sorteados no sábado foram 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22.

Quina está acumulada

Sem ganhadores no sorteio de sábado, a Quina acumulou e deve pagar nesta segunda-feira a quem acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio de R$ 4,2 milhões, segundo o site da Caixa Econômica Federal.

A Quina, assim como as demais loterias da Caixa, será sorteada a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.