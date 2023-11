Começou a corrida da Mega da Virada e o prêmio vai te deixar do boca aberta

As casas lotéricas começaram nesta segunda-feira a receber apostas para a famosa “Mega da Virada”, um dos sorteios mais aguardados da loteria de todo o ano.

E neste ano os apostadores têm um motivo a mais para comemorar. O valor da Mega para o sorteio especial (concurso 2.670) realizado no último dia do ano tem o maior prêmio já pago na história das loterias no Brasil.

Quem tiver a sorte necessária para acertar as seis dezenas mágicas pode levar para casa um total de R$ 550 milhões, ou seja, meio bilhão.

Vale lembrar que os sorteios especiais da Caixa não acumulam. Desta forma, se ninguém acertar as seis dezenas do sorteio da Mega da Virada, o prêmio será pago aos apostadores que acertarem a quina, e assim por diante.

Os sorteios para concorrer a esse prêmio podem ser feitos até o horário de encerramento das apostas no dia 31. Os apostadores poderão acompanhar em tempo real pela Internet e pela TV aberta esse sorteio da Caixa.

É possível preencher o volante com seis a 20 dezenas e o valor da aposta será calculado pelo número de dezenas assinaladas. A aposta simples custa R$ 5.

ÚLTIMO SORTEIO

No ano passado, cinco apostadores dividiram o prêmio da Mega da Virada de R4 541,9 milhões.