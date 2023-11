Decoração natalina: confira shoppings onde já é possível curtir a magia do Natal na Grande São Paulo

Ainda estamos em novembro, mas o clima natalino já começa a tomar conta dos comércios. Em alguns shoppings em São Paulo, os amantes das decorações já podem se encantar com os mais variados temas. Confira abaixo alguns locais onde a magia do Natal já está presente na Capital e Região Metropolitana.

Complexo Tatuapé

A decoração natalina do Complexo Tatuapé, que é formado pelos Shoppings Metrô Tatuapé e Metrô Boulevard Tatuapé, neste ano é inspirada no clássico “Natal de Luz”, que trouxe um toque de encanto da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, para a Zona Leste da Capital.

Em ambos os shoppings a abertura ocorreu no fim de outubro e seguirá disponível ao público até o dia 31 de dezembro. No Metrô Tatuapé o espetáculo “Eu Acredito no Natal” será apresentado aos sábados e domingos de novembro, sempre às 18 h. Já em dezembro, as apresentações acontecerão de sexta a domingo, estendendo-se até o dia 23 nos mesmos horários.

Já no Metrô Boulevard Tatuapé todos os fins de semana de novembro serão marcados pela tradicional “Parada de Natal”, que percorrerá os corredores até a decoração principal. A banda com personagens natalinos invadirá o espaço, com clássicos da música do gênero, junto com Papai Noel e seus ajudantes, sempre às 16h. Em dezembro, as apresentações continuarão de sexta a domingo, no mesmo horário, até o dia 23.

O Shopping Metrô Tatuapé fica na Rua Domingos Agostim. Já o Metrô Boulevard Tatuapé está localizado na Rua Gonçalves Crespo, número 78, ambos no Tatuapé.

Grand Plaza Shopping

O Grand Plaza Shopping, que fica em Santo André, no ABC Paulista, também já inaugurou sua decoração natalina. A abertura do “Natal Mágico” contou com um evento exclusivo para crianças atendidas pela Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Agora, todo o público pode conferir a decoração e ver o Papai Noel de pertinho.

Uma novidade promete agradar os pais e mães de pets: os bichinhos também poderão tirar suas fotos com o Bom Velhinho, até o dia 24 de dezembro. Ele fará os atendimentos de segunda-feira a sábado, das 13h às 21h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. Antes, é preciso fazer um cadastro na internet.

O Grand Plaza Shopping fica na Avenida Industrial, número 600, no Bairro Jardim, em Santo André.

Shopping ABC

O mundo mágico dos Minions chegou ao Shopping ABC, em Santo André, no sábado (11). Os personagens amarelos trouxeram uma programação especial, que conta com atividades como a “Aquarela”, atração em uma plataforma dançante e cheia de cores, e o “La Bamba”, um brinquedo que as crianças podem girar de forma rápida e divertida.

Além de uma árvore com mais de 10 metros de altura, recheada de muitos Minions, os visitantes e seus pets podem fazer a tradicional foto com o Papai Noel, que fará atendimentos até o dia 23 de novembro, das 12h às 20h. No dia 24 de dezembro, o horário será das 15h às 19h.

O centro de compras ainda terá a chegada divertida dos personagens nos esperados Meet&Greet nos dias 15, 18, 20 e 25 de novembro e em dezembro, dias 1, 02, 08 e 09, das 15h às 19h.

O Shopping ABC fica na Avenida Pereira Barreto, número 42, na Vila Gilda, em Santo André.

Shopping Ibirapuera

A magia também está chegando ao Shopping Ibirapuera, que este ano terá como tema “Brilhos de Natal”. Além de vários cenários repletos de muita luz, sinos, e um presépio, o público poderá conferir uma Árvore Solidária. A abertura oficial ocorre neste domingo (12), a partir das 15h.

Os visitantes também poderão se divertir com carrosséis, xícaras giratórias, um gira-gira e até uma roda-gigante. Também estará montada uma árvore de Natal, de 8 metros de altura, que promete atrair as atenções.

As crianças poderão tirar fotos com o Papai Noel todos os dias, no Piso Moema, das 12h às 20h. Também estará disponível uma Árvore Solidária, que visa arrecadar brinquedos que serão entregues às crianças do Instituto Cruz de Malta. As doações poderão ser feitas até o dia 10 de dezembro, das 12h às 20h.

O Shopping Ibirapuera fica na Avenida Ibirapuera, número 3103, em Moema, São Paulo.

Shopping Frei Caneca

O Shopping Frei Caneca também inaugurou sua decoração natalina, intitulada “Celebration Christmas”, que seguirá com uma extensa programação até dezembro. Pelos corredores do empreendimento, o Bom Velhinho recepciona todos os pequenos com pipoca, algodão doce e entrega de balões em uma grande celebração.

Os pequenos também são convidados a participarem das oficinas temáticas no Espaço Frei Canequinha, aos finais de semana e feriados, até o final de novembro. Neste fim de semana, por exemplo, é a vez da ‘Oficina de Cartinhas para o Papai Noel’, para as crianças capricharem na hora de escrever aquele pedido ao anfitrião dessa data.

Por todo o empreendimento os visitantes poderão conferir cenários “instagramáveis”, com caixas de presentes iluminadas e um enorme sino de Natal.

Além disso, no dia 16 de dezembro, a partir das 10h, as crianças poderão tomar um café da manhã com o Papai Noel. Elas poderão entregar suas cartinhas pessoalmente, enquanto curtem a refeição cheia de guloseimas. A participação é gratuita, mas é necessária a inscrição prévia pelo telefone (11) 3472-2168.

O Shopping Frei Caneca fica na Rua Frei Caneca, número 569, na Consolação, em São Paulo.