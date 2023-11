Apostador de Sorocaba (SP) divide prêmio da Lotofácil com mais dois ganhadores

Três pessoas ganharam no sorteio da Lotofácil deste sábado, uma delas de Sorocaba, no interior de São Paulo. Os outros dois ganhadores são da cidade de Tiangua, no Ceará, e Londrina, no Paraná.

De acordo com o site da Caixa Econômica Federal, cada um dos felizardos vai levar para casa R$ 623.165,29. Na faixa dos quatorze acertos, 224 apostas foram premiadas com R$ 1.749,96. Quem acertou treze números também foi premiado. Cada um deles ganhou R$ 30.

Os números premiados para a Lotofácil de sábado foram:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22

Próximo sorteio

A Lotofácil volta na segunda-feira (13), com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão para quem acertar as quinze dezenas sorteadas.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3. Para apostar, basta dirigir-se a qualquer casa lotérica e preencher o volante. As apostas podem ser feitas até 19h.

O sorteio das loterias ocorre diariamente a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.