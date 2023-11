Lotofácil: ganhadores do sorteio de sexta são de SP

Dois sortudos moradores do estado de São Paulo vão dividir o prêmio desta sexta-feira do concurso 2951 da Lotofácil. Os ganhadores fizeram suas apostas nas cidades de Ubirajara, no interior do estado, e Suzano, na Grande São Paulo.

O prêmio de R$ 1,7 milhão garantiu que cada um vai embolsar o total de R$ 869.017,74.

Na faixa dos 14 acertos, 184 pessoas ganharam no sorteio desta sexta-feira R$ 1.980,58.

SORTEIO DESTE SÁBADO

A Lotofácil retorna neste sábado (11) e promete pagar um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão a quem acertar as quinze dezenas.

As apostas para os interessados em tentar a sorte na Lotofácil devem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e transmitido em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.