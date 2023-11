Avião com 400 kg de cocaína é apreendido em fazenda do cantor Leonardo

Avião com cocaína pousa na fazenda de Leonardo (Reprodução/Instagram)

Um avião com mais de 400 kg de cocaína que pousou na fazenda do cantor Leonardo em Jussara, em Goiás. Segundo a Polícia Militar, o avião de pequeno porte pousou sem autorização na propriedade do cantor sertanejo.

A PM foi acionada por funcionários que trabalhavam na fazenda de Leonardo. Na operação policial, os agentes entraram em confronto com os traficantes. Os policiais chegaram no local cerca de dez minutos após serem acionados.

“O piloto tentou fugir, levantando voo novamente, mas não conseguiu”, disse a assessoria de imprensa da PM, que destacou que nenhum funcionário que trabalha na propriedade do cantor Leonardo ficou ferido na ação dos policiais.

A ação teve participação da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal e terminou com dois mortos. Em nota, a equipe de Leonardo informou que uma caminhonete também invadiu o terreno para descarregar a aeronave.

Cantor Leonardo não comenta sobre avião que invadiu sua fazenda (Reprodução/Instagram)

De acordo com Nilton Morais, porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, o avião sobrevoava a propriedade do artista, quando um homem pediu para a aeronave pediu autorização para pousar, algo que não aconteceu.

LEIA TAMBÉM: Ataque a hospitais de Gaza dificulta saída de brasileiros do enclave

“O caseiro não permitiu e uma caminhonete que estava por perto arrombou o portão de entrada, entrou sem o consentimento do caseiro e ele fez imagens e repassou para a PM e PRF, que ficam próximas à propriedade. O Fiat Uno abasteceu a aeronave e os pacotes foram repassados para a caminhonete”, afirma a PM.

Além disso, policiais rodoviários que estavam perto da fazenda do cantor sertanejo Leonardo estranharam a baixa altitude do avião: “Eles estranharam que a aeronave sobrevoava baixo aquele espaço. Diante da situação, os agentes logo receberam uma comunicação do que ocorreu”, pontuou.

Até o momento, o cantor Leonardo não comentou sobre o caso, que aconteceu em sua propriedade em Goiás.

LEIA TAMBÉM: Remake de Renascer: Atriz da primeira versão lembra dos perrengues em 1993